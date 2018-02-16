В Липецкой области пройдет международный детский хоккейный турнир

ЛИПЕЦК, 16 фев — РИА Новости. Восемь хоккейных сборных — из Белгорода, Липецка, Ельца, Краснодара, Ставрополя, Россоши, Губкина и Донецка станут участниками международного детского хоккейного турнира, который пройдет в Липецкой области с 23 по 24 февраля, сообщает пресс-служба обладминистрации.

"На соревнования в качестве специальных гостей приедут известные хоккеисты, чемпионы мира и Европы, олимпийские чемпионы, в том числе участники знаменитой Суперсерии 1972 года между командами СССР и Канады Александр Пашков и Александр Волчков", — говорится в сообщении.

В день открытия турнира 23 февраля запланирован показательный матч между взрослыми командами "Авиатор" и "Спасатель", представляющих Липецкий авиацентр и главное управление МЧС России по Липецкой области. Кроме того, состоится турнир чирлидеров. В программе второго дня, помимо матчей, будет организовано мастер-шоу для зрителей. Юные хоккеисты выявят сильнейших в номинациях "Бросок на силу", "Лучший буллит", "Самый быстрый" и "Самый точный".

Кроме того, в рамках соревнований состоится детский турнир памяти Героя России Олега Пешкова. ь"Это особый турнир, он проводится в День защитника Отечества с 2016 года и учрежден с целью спортивного и патриотического воспитания подрастающего поколения, формирования у юных хоккеистов чувства сопричастности к истории своей страны. На примере подвига Олега Пешкова мы будем воспитывать молодое поколение", — сказал РИА Новости глава региона Олег Королев.

Другие новости региона читайте здесь >>