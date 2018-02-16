Госдума поддержала проект о выплате экс-работникам ОВД с детьми-инвалидами

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий преимущественное право на получение разовой социальной выплаты для экс-сотрудников органов внутренних дел, имеющих детей с инвалидностью.

Соответствующий проект был внесен в нижнюю палату парламента в марте прошлого года депутатами от фракции "Справедливая Россия".

Сотрудник и гражданин РФ, уволенный со службы в органах внутренних дел с правом на пенсию и имеющий трех и более детей, или удостоенный звания Героя РФ, либо ветеран боевых действий на территории Афганистана, либо имеющий одного и более ребенка-инвалида, имеет преимущественное право на предоставление ему единовременной социальной выплаты, говорится в пояснительной записке.

Как отмечают авторы инициативы, законопроект основан на многочисленных обращениях граждан, которых возмущает пробел в действующем законодательстве.