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Общество

Опрос показал отношение россиян к органам власти

Сюжет:
"Общественные мнения" (317)
14:2616.02.2018
577022
© Depositphotos / SergPoznanskiyМужчина подписывает документы. Архивное фотоМужчина подписывает документы. Архивное фото
© Depositphotos / SergPoznanskiy

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Более трети россиян считают, что за последние годы органы власти стали более открытыми, противоположного мнения придерживаются около 10% опрошенных, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ.
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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"Динамику ситуации в области открытости органов исполнительной власти разных уровней респонденты оценивают неоднозначно. Так, 39% — по федеральным министерствам/ведомствам, 40% — по правительству региона и 44% по муниципальным органам власти считают, что за последние несколько лет не произошло никаких изменений. В то же время положительные оценки (от 32% до 35% по разным органам говорят о большей открытости, чем два-три года назад) заметно превышают отрицательные (от 9% до 12%), — говорится в материалах центра.

Как следует из опроса, наиболее значимыми характеристиками открытости органов власти 35% опрошенных россиян считают отсутствие коррупции, 21% назвали среди них возможность личного контакта с представителями власти. Среди респондентов по 20% отметили опцию онлайн-услуг и оперативность реагирования властей на запросы.

Согласно данным опроса, респонденты чаще ищут актуальную информацию по работе органов власти на местном уровне (29% — по муниципальном органам), чем на уровне правительства региона (17%) или федеральных министерств (18%). Большинство респондентов удовлетворено запросами по поиску, так, 36% обращавшихся за информацией по органам федерального уровня нашли нужные сведения в полном объеме. Более половины нашедших информацию отмечают, что поиск не вызвал затруднений.

Владимир Путин. 12 февраля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Опрос показал, что 49% граждан для взаимодействия с органами власти пользуются интернет-сервисами, 32% — мобильными приложениями, 35% посещают официальные сайты. Интернет-сервисы (ими пользовались 52%) и официальные сайты (44%) за последний год чаще всего становились платформой для взаимодействия граждан с органами власти, еще 33% заходили в мобильные приложения. Лично посещали те или иные ведомства, госучреждения 36% граждан.

Опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 12 февраля 2018 года среди 1 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,2%.

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Общество
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
radiozaboy
Воруют! (С)
14:32
16.02.2018
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aleksandr.tarasov.tr
какая ерунда! вон на прямой линии с Президентом! Прокурор Сахалина не обращал внимания граждан на то что им не выплачивают зарплату более 2-х лет и что? людям надо Путину дозваниваться чтобы закон работал? после того весь Прокурорский аппарат должен был быть расформирован лишен привилегий и пенсий! Какое доверие? Если бы народ доверял то Путину не пришлось устраивать открытые линии, но в этом он и сам виноват то что в сторону Чиновников нету репрессий и наказаний! приходя на места чиновники считают что народ для них служит, а ведь они Должны Служить НАРОДУ!
14:32
16.02.2018
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