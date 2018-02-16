Опрос показал отношение россиян к органам власти

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Более трети россиян считают, что за последние годы органы власти стали более открытыми, противоположного мнения придерживаются около 10% опрошенных, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Как следует из опроса, наиболее значимыми характеристиками открытости органов власти 35% опрошенных россиян считают отсутствие коррупции, 21% назвали среди них возможность личного контакта с представителями власти. Среди респондентов по 20% отметили опцию онлайн-услуг и оперативность реагирования властей на запросы.
Согласно данным опроса, респонденты чаще ищут актуальную информацию по работе органов власти на местном уровне (29% — по муниципальном органам), чем на уровне правительства региона (17%) или федеральных министерств (18%). Большинство респондентов удовлетворено запросами по поиску, так, 36% обращавшихся за информацией по органам федерального уровня нашли нужные сведения в полном объеме. Более половины нашедших информацию отмечают, что поиск не вызвал затруднений.
Опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 12 февраля 2018 года среди 1 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,2%.