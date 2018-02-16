Иностранными агентами в России в 2017 году были признаны 16 НКО

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Минюст в 2017 году признал иностранными агентами 16 НКО, всего в реестре иноагентов сейчас 80 некоммерческих организаций, сообщил министр юстиции РФ Александр Коновалов.

"В прошлом году решений о включении в этот реестр было принято 16, всего на сегодняшний момент в реестре 80 организаций. Число их доходило максимально до 170. Организации которые прекратили свою деятельность либо утратили статус иностранного агента по другим основаниям в реестре не отображаются", — сказал Коновалов на коллегии ведомства в пятницу.

Он отметил, что деятельность министерства в этой части в прошлом году осуществлялась "в строгом соответствии с подходами, выработанными российскими судами по толкованию применения законодательства в данной сфере".

"По-прежнему ни одного решения, отменяющего позицию Минюста, судами не выносилось в прошлом году", — подчеркнул министр.

В 2012 году закон обязал финансируемые из-за рубежа политические некоммерческие организации регистрироваться в качестве иностранных агентов. В 2013 году Минюст получил право признавать НКО иностранными агентами по собственному усмотрению. Российские НКО неоднократно выражали несогласие с законом и обжаловали его, в частности, в Европейском суде по правам человека. Решение об исключении из реестра принимается, если попавшая в него НКО в течение последнего года не получала иностранного финансирования или не участвовала в политической деятельности.