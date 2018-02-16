Губернатор Вологодчины надеется на дальнейшие достижения лыжника Спицова

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев — РИА Новости. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников поздравил своего земляка, российского лыжника Дениса Спицова, завоевавшего бронзу Олимпийских игр в индивидуальной гонке с раздельным стартом, и выразил уверенность в том, что спортсмен и в дальнейшем покажет отличные результаты.

Спицов в пятницу стал бронзовым медалистом Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане, финишировав третьим в индивидуальной гонке на 15 километров свободным стилем. Победу в индивидуальной гонке одержал швейцарец Дарио Колонья, завоевавший свое четвертое золото Олимпиад.

"Поздравляю с бронзовой медалью нашего земляка Дениса Спицова! Он занял третье место в лыжной гонке на 15 километров на Олимпийских играх в Пхёнчхане, уступив норвежцу и швейцарцу. Уверен, что в следующих соревнованиях он также покажет отличные результаты. Вологодчина и страна гордится им", — написал Кувшинников в своем микроблоге в Twitter.