Яна Поплавская подарила ангела участнице "Ты супер!"

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Известная актриса Яна Поплавская поддержала участницу вокального конкурса "Ты супер!" Еву Соломенникову.

Для первого тура отборочных испытаний девочка выбрала песню из фильма "Про Красную Шапочку", в котором артистка сыграла главную роль.

"Ева понравилась мне тем, что в её выступлении не чувствовалось волнения, желания понравиться. Чувствовалось, что ей хорошо, что ей комфортно в роли артиста. Очень органичная, обаятельная — и с неповторимым светом внутри. Она настоящая. Я смотрела на неё и улыбалась!" — рассказала актриса.

Поплавская добавила, что ей очень понравилась идея проекта, и ей хотелось бы, чтобы подобных программ было больше. Актриса подарила Еве подарок: игрушку-ангела, который теперь станет её талисманом.

Международный вокальный конкурс, проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, помогает детям, оставшимся без попечения родителей, продемонстрировать талант и исполнить заветные мечты.