Госдума приняла во II чтении проект о валютной зарплате россиян за рубежом

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект, разрешающий живущим за рубежом гражданам РФ, которые работают в российских компаниях, получать зарплату в иностранной валюте.
Законопроект также разрешает операции по выплате зарплаты в иностранной валюте сотрудникам филиалов юрлиц — резидентов, находящихся за пределами России, через счета таких филиалов, открытые в банках за границей.
Документом также предусматривается возможность получения зарплаты в валюте на счета в банках РФ для дипломатических работников и граждан, которые направлены на работу за границу федеральными ведомствами. В соответствии с действующим законодательством дипломаты и чиновники сейчас имеют право получать зарплату в иностранной валюте только на свои счета за рубежом. Законопроектом предусматривается возможность получения ими таких выплат на российские счета. В январе Госдумой был принят закон, вносящий корреспондирующие поправки в Трудовой кодекс РФ.