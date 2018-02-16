СОЧИ, 16 фев — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин посмеялся над предложением переименовать улицу у посольства США в Североамериканский тупик.

С такой идеей выступил глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. В письме в столичную мэрию он предложил дать название безымянному внутридворовому проезду к Дому Наркомфина и присвоить старому зданию посольства адрес: Североамериканский тупик, дом 1. Сейчас адрес диппредставительства: Большой Девятинский переулок, дом 8.

Услышав вопрос, Собянин лишь рассмеялся и комментировать инициативу не стал.

Свое предложение Дегтярев высказал после того, как площадь в Вашингтоне, где располагается посольство России, переименовали в честь Бориса Немцова. По мнению местных властей, этот шаг "символизирует приверженность города демократии".

Позже московская комиссия по наименованию улиц, станций метро и других объектов признала невозможным переименование улицы у американского посольства, так как внутридворовый проезд — это обычная придомовая территория и название ей не полагается.