Капитан и тракторист попали в список самых дорогих вакансий госбазы

СОЧИ, 16 фев — РИА Новости. Самая высокая зарплата в государственной базе вакансий "Работа в России" — у механика-капитана, руководителя проекта в сфере добычи нефти и газа, а также ряда других, в том числе у тракториста, рассказал РИА Новости глава ведомства Всеволод Вуколов.

"Лидирует старший механик-капитан (это флот) — 434 тысячи рублей сегодня вакансия на портале "Работа в России", генеральный директор производственного объединения — 223 тысячи рублей, руководитель проекта в сфере бурения скважин, добычи нефти и газа — 150 тысяч рублей, машинист рыхлительных машин в производственной сфере — 140 тысяч рублей, аппаратчик-гидрометаллург — 116 тысяч рублей, а тракторист — 68 тысяч рублей", — рассказал Вуколов на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.