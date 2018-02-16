ОНФ направил 33 предложения в администрацию президента РФ

Посетители на итоговом Форуме Действий Общероссийского народного фронта Россия устремленная в будущее в Москве. Архивное фото

Посетители на итоговом Форуме Действий Общероссийского народного фронта Россия устремленная в будущее в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Представители Общероссийского народного фронта ожидают, что предложения, сформулированные в ходе итогового Форума действий, могут войти в ежегодное послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Об этом заявили участники заседания центрального штаба движения, добавив, что инициативы направлены в администрацию президента, правительство РФ и уже находятся в работе.

"Наши инициативы затрагивают наиболее чувствительные проблемы жителей страны и направлены на улучшение качества жизни граждан. Председатель правительства Дмитрий Медведев уже подписал перечень поручений по ним", — заявил руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов.

Участники заседания напомнили, что эксперты, работавшие на площадке форума "Экономика будущего: цифровая страна", предложили создать цифровую платформу, которая обеспечит единые условия доступа к цифровым услугам и продуктам для всех граждан России, а также защиту их персональных данных. Они отметили, что федеральная облачная платформа позволит объединить, оптимизировать и синхронизировать данные и сервисы уже созданных государственных информационных систем и порталов, значительно сэкономить государственные средства и ускорить цифровую трансформацию российской экономики.

На площадке "Территории будущего: новые пространства" в ходе Форума действий эксперты ОНФ предложили разработать законопроект, который бы определил цели и задачи государственной политики в сфере устойчивого развития сельских территорий.

Среди инициатив, прозвучавших на площадке "Экология будущего: устойчивое развитие", было создание единого экологического кодекса. Также представители ОНФ предложили наделить Федеральное агентство лесного хозяйства исключительными полномочиями по проведению лесовосстановительных работ, назначению санитарных рубок и экспорту круглого леса.

На площадке "Медицина будущего: здравоСохранение" прозвучало предложение разработать межведомственную программу эффективной охраны здоровья детей школьного возраста. Она должна предусматривать повышение качества питания в учебных заведениях и диспансеризации, а также развитие образовательных программ по сохранению здоровья. Участники форума выступили и за то, чтобы создать дополнительные условия для развития массового спорта и любительских лиг, а также сделать акцент на профилактике заболеваний, а не на лечении.

Эксперты площадки "Образование будущего: новая школа" предложили внести изменения в федеральный государственный образовательный стандарт среднего образования и сократить нагрузки учеников, уменьшив объем домашнего задания, а также утвердить требования к современной образовательной среде "Школы нового типа".