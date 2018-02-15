Власти Астраханской области помогут семье погибшей при крушении АН-148

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Власти Астраханской области окажут помощь семье местной жительницы, погибшей в авиакатастрофе в Подмосковье, в том числе с организацией похорон, сообщил РИА Новости губернатор Александр Жилкин. По его словам, родным погибшей выплатят 1 миллион рублей.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс Москва — Орск, разбился в воскресенье через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.

"К сожалению, наша девочка тоже погибла, она из посёлка Лиман Астраханской области. Она работала в Москве в очень хорошей компании. Перспективная талантливая девчонка", — сказал Жилкин.

По словам собеседника, руководство региона держит связь с родителями девушки. После того как останки будут доставлены в Астрахань для опознания, власти помогут семье в организации похорон.

"Семья у неё очень порядочная. Мама — общественный деятель и предприниматель, сама активно помогает народу", — сказал собеседник и добавил, что лично знает семью погибшей.

"Это утрата, которую нельзя восполнить. Но мы, как и в подобных ситуациях, к сожалению, возникающих, окажем всяческое содействие. Будет оказана материальная помощь", — сказал губернатор и добавил, что семье выплатят 1 миллион рублей.