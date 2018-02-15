Инвесторы из Индии готовы построить кампус для медуниверситета в Перми

СОЧИ, 15 фев – РИА Новости. Индийские инвесторы готовы построить кампус для Пермского медуниверситета, где учатся более 800 студентов из Индии, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Пермской области Максим Решетников.

"Мы встречались с инвесторами, речь идет о строительстве кампуса (медуниверситета – ред.) на территории Перми для иностранных студентов. Мы встречались, обсудили идею, сейчас смотрим разные участки. Они подтвердили, что готовы инвестировать", — сказал Решетников. Он отметил, что потенциальным инвестором выступает индийская сторона, которая уже владеет в Перми одним из отелей.

По словам Решетникова, сейчас в Пермском медуниверситете учатся более тысячи иностранных студентов, из которых более 800 человек – из Индии. Есть также студенты из Египта, Марокко, Сирии.

"Соотношение цены-качества очень удачное. Кроме того, это личная заслуга ректора университета Ирины Петровны Корюкиной, которая приложила усилия по продвижению университета, нашла партнеров", — сказал Решетников, отвечая на вопрос о причинах популярности вуза.

Он также сообщил, что средства, полученные университетом за обучение иностранных студентов, идут на модернизацию учебной базы, повышение качества образования, заработной платы сотрудникам. "Нужно идти по логике развития университетских клиник, что является очень важным, это следующий этап", — добавил губернатор.

Пермский государственный медицинский университет имени академика Е. А. Вагнера — крупный научный центр высшего медицинского образования и научно-исследовательской работы, один из ведущих медицинских вузов РФ.