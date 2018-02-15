МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Детский омбудсмен Анна Кузнецова считает необходимым создать реестр лиц, осужденных за педофилию.

Законопроект, устанавливающий пожизненное наказание для педофилов, был вчера внесен в Государственную Думу РФ, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Кузнецова отметила, что ее аппарат вошел в рабочую группу по разработке данного законопроекта. Тот спектр мер, который предложен в законопроекте, поддерживается аппаратом омбудсменом.

"Но, вместе с тем, считаем важным продолжить работу над созданием реестра лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, пожизненным административным надзором за ними, и введением такой меры, как ограничение доступа в сеть интернет, а также ужесточением санкций за неисполнение в период административного надзора наложенных ограничений", — отметила Кузнецова на своей странице в Facebook.

Она также считает, что все, что служит безопасности детей, нужно принимать безапелляционно и как можно скорее.