Тамбовские власти помогут найти работу супруге погибшего пилота Ан-148

СОЧИ, 15 фев – РИА Новости. Власти Тамбовской области помогут с трудоустройством супруге командира экипажа Ан-148, разбившегося в Подмосковье, Валерия Губанова, сообщил губернатор региона Александр Никитин.

"Без главы семья осталась. Будем помогать. Сейчас не трудоустроена супруга. Если встанет вопрос об оказании содействия в трудоустройстве, в том числе, может быть, путем переобучения или какое-то другое предложение окажется с нашей стороны привлекательным, интересным, будем над этим тоже работать", — сказал Никитин РИА Новости.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс Москва — Орск, разбился в воскресенье через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли. Семья командира экипажа Валерия Губанова живет в Тамбовской области.

Родившийся в 1966 году Губанов окончил Тамбовское высшее военное авиационное училище. Служил в Афганистане, после увольнения из армии работал и жил в Тамбове. После перешел в гражданскую авиацию. Имел 5 тысяч часов налета, из них на Ан-148 – 2146 часов.

Другие новости региона читайте здесь>>