Рязанская область в этом году завершит формирование брендбука региона

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Рязанская область в этом году завершит создание брендбука региона, сообщил РИА Новости губернатор региона Николай Любимов.

"В этом году мы должны обязательно завершить эту работу, соответственно запатентовать, применять широко и легально", —сказал он.

По словам Любимова, инициатива создания принадлежала коллективу рязанцев и москвичей.

"Брендбук почти сформирован, причем инициатива сначала принадлежала коллективу молодых рязанцев и, кстати, москвичей, которые этим загорелись. Он включает в себя массу вещей. То есть, это не просто логотип, это и геометрические узоры, цвета, слоганы, маркетинговые ходы. Мы поддержали эту инициативу, соответственно продолжили вместе с ними эту работу. Сейчас обсуждаем широко с населением определенные элементы этого брендбука. Не все с пониманием относятся, скажем, к элементам логотипов, кому то нравится, кому то нет", — сообщил губернатор.

Вместе с тем, как отметил Любимов, некоторые элементы брендбука используются уже сейчас, в социальной рекламе, при оформлении материалов, буклетов. " Используем те элементы, которые не вызывают отторжения у рязанцев ", — добавил он.

По его мнению, брэндбук — это имиджевая вещь, которая поможет привлекать туристов, инвесторов, формировать позитивный образ Рязанской области.

Любимов также сообщил, что в августе в области пройдет первый Форум древних городов. Критерием участия в форуме будет возраст городов, он должен быть больше 500 лет. "Там будет обсуждаться очень большой спектр вопросов — архитектура, культура, ландшафты и т.д., думаю, это будет интересно всем", — резюмировал губернатор.

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