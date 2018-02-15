Центр поддержки одаренных детей "Сириус" появится в Пензенской области

САРАТОВ, 15 фев – РИА Новости. Пензенская область и фонд "Талант и успех" в рамках форума в Сочи договорились о создании в регионе центра развития и поддержки одаренных детей "Сириус", сообщила пресс-служба областного правительства.

Губернатор области Иван Белозерцев и руководитель фонда Елена Шмелева в четверг подписали соглашение о сотрудничестве в части реализации интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи, а также организации в области центра "Сириус", отметили в пресс-службе. По словам главы региона, центр "Сириус" в области позволит выстроить наиболее результативную работу с талантливыми школьниками.

"В регионах очень много одаренных ребят, и это стимулирует нас создавать площадки, реализовывать подобные проекты, потому что в этом есть большая потребность", — приводятся в сообщении слова Белозерцева.

"Убежден, что в результате реализации проекта наши дети смогут получать достойное образование, что в Пензенской области будет больше талантливых ребят, которые в дальнейшем смогут создавать хороший продукт в различных сферах деятельности. Это повлияет на развитие региона и страны в целом", – добавил губернатор.

Ранее 27 января Шмелева сообщила журналистам, что центры развития и поддержки одаренных детей запущены в 15 регионах России, за два последующих года в каждом регионе планируется создать такой центр, соглашения об их открытии подписали 46 регионов.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит 15-16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.