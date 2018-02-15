В 19 регионах России первоклассникам будут преподавать шахматы

Ученики на практическом занятии по игре в шахматы. Архивное фото

Ученики на практическом занятии по игре в шахматы. Архивное фото

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Девятнадцать регионов России в 2018 году запустят пилотные проекты по урокам шахмат для первоклассников, сообщила глава федерального Минобрнауки Ольга Васильева на площадке инвестиционного форума в Сочи.

Ранее она сообщала, что в ближайшие два года в младших классах российских школ введут обязательный урок по шахматам.

"В этом году в 19 регионах страны в пилотном проекте запустят шахматы с первого класса", — сказала министр.

Шахматный кружок для учащихся начальных классов есть в школах 70 регионов, всего в шахматы играют 742 тысячи российских школьников, сообщила Васильева ранее.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером.