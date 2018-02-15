Тамбовщина стала одним из победителей конкурса программ соцразвития

ТАМБОВ, 15 фев — РИА Новости. Тамбовская область одержала победу в номинации "Региональная программа в области семейной политики" на всероссийском конкурсе программ социального развития имени Александра Починка, итоги которого подведены в четверг на Российском инвестиционном форуме "Сочи 2018", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец наградила победителей на площадке, посвященной лучшим практикам социально-экономического развития, которую организовало Агентство стратегических инициатив.

"В конкурсе на соискание премии Александра Починка Тамбовская область участвует впервые. В этом году на конкурс было предложено более 500 различных практик. Тамбовской области есть чем гордиться: только в 2017 году на меры социальной поддержки семей с детьми было направлено 2,3 миллиарда рублей, получателями которых стали более 70 тысяч семей", — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, в регионе действуют эффективные меры, стимулирующие семьи к рождению детей.

"По инициативе нашего губернатора Александра Никитина, в Тамбовской области введена поддержка молодых мам в возрасте до 25 лет. За счет средств областного бюджета они будут получать ежемесячные пособия по три тысячи рублей на детей от полутора до трех лет, родившихся с 1 января 2017 года. Выплаты начнутся во втором полугодии 2018 года. Уже видны первые результаты — увеличилась доля первых детей в общей численности родившихся (с 40,9% в 2016 году до 42,0% в 2017 году)", — привели в пресс-службе слова начальника областного управления соцзащиты и семейной политики Анны Ореховой.

В пресс-службе добавили, что в регионе также действуют эффективные меры поддержки многодетных семей. Наиболее значимыми из них являются предоставление областного материнского капитала в размере 100 тысяч рублей, земельных участков, ежемесячного пособия на третьего и последующего ребенка до трех лет в размере 8 тысяч рублей, а также полное субсидирование процентной ставки при строительстве жилья многодетным семьям и другие выплаты и льготы.

Другие новости региона читайте здесь>>