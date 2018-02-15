Тамбовщине вручили в Сочи благодарность АСИ за проект уличного освещения

ТАМБОВ, 15 фев — РИА Новости. Тамбовская область отмечена на Российском инвестиционном форуме "Сочи 2018" благодарностью Агентства стратегических инициатив (АСИ) за внедрение программы модернизации уличного освещения в городах региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

На форуме "Сочи 2018" подведены итоги Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов страны, который второй год подряд проводит АСИ. Благодарность АСИ вручил первому вице-губернатору области Александру Ганову председатель попечительского совета конкурса, вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин постоянно подчеркивает, что муниципалитеты должны активнее использовать механизмы государственно-частного партнерства по привлечению инвестиций в сферу ЖКХ. Результатом этой работы становится заключение энергосервисных контрактов, концессионных соглашений. В рамках таких контрактов на улицах городов и районов Тамбовщины устанавливают новые светодиодные светильники. Они потребляют в два-три раза меньше энергии по сравнению с классическими ртутными или натриевыми фонарями", — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, в 2016 году в Кирсанове был реализован первый проект модернизации уличного освещения. В результате 1096 старых светильников были заменены на новые, энергосберегающие. Гарантия на новую систему уличного освещения предоставляется на семь лет. Ежегодный экономический эффект от реализации контракта в среднем составляет 890 МВт экономии электроэнергии, или более 5 миллионов рублей.

"Опыт Кирсанова вдохновил на реализацию таких же программ и другие муниципалитеты региона. В 2016 году это был Мичуринск, в 2017 году программу реализовали в Моршанске и Уварово. Сейчас замена уличного освещения проводится в Рассказово", — уточнил собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что в конце 2017 года региональные власти запустили аналогичный проект по модернизации уличного освещения сел — сначала в райцентре Первомайском. В этом году современные светильники могут появиться в райцентрах Мучкапский, Бондари и Знаменка.

Другие новости региона читайте здесь>>