Росавиация поручила провести имитации полетов на тренажере Ан-148

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Росавиация поручила провести имитации полетов с возникновением нештатных ситуаций на комплексном пилотажном тренажере самолета Ан-148 после катастрофы в Подмосковье, сообщается на сайте ведомства.

Как отмечает ведомство, полученная в результате имитаций полетов информация будет использована для выработки дополнительных рекомендаций по повышению безопасности полетов Ан-148 в российских авиакомпаниях.

"Во взаимодействии с организациями гражданской авиации и их ведущими пилотами-инструкторами Росавиация разрабатывает программу проведения имитации полетов с отказами на комплексном пилотажном тренажере Ан-148, установленном в Санкт-Петербургском государственном университете гражданской авиации", — говорится в сообщении.

Тренажер способен обеспечить имитации практически всех ожидаемых условий полетов. По результатам будет дана оценка полноте рекомендаций, содержащихся в руководстве по летной эксплуатации Ан-148, а также эффективности работы предупреждающей сигнализации об опасных режимах полета в кабине экипажа.

Также по результатам выполненных работ будут приняты дополнительные меры по совершенствованию взаимодействия членов экипажа в кабине при различных отказах.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс Москва-Орск, разбился 11 февраля через несколько минут после вылета из аэропорта "Домодедово". На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.