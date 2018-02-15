Власти Москвы и Псковской области подписали соглашение о сотрудничестве

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин и исполняющий обязанности главы Псковской области Михаил Ведерников подписали пятилетнее соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
Подписание документа состоялось в четверг на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.
"Псковская область активно сотрудничает с Москвой уже давно, практически во всех областях. Наращиваем торговый оборот, сотрудничаем в здравоохранении. В последние три года 2,5 тысячи псковичей получили качественную медицинскую помощь в Москве", — сказал Собянин.
"Мы дорожим этим сотрудничеством, и я благодарен Михаилу Юрьевичу, его команде, что вы оперативно подготовили новое соглашение, которое даст возможность поднять на более высокий уровень сотрудничество между нашими регионами", — добавил он.
Ведерников назвал Москву стратегическим партнером Псковской области. "Мы действительно этим соглашением хотели актуализировать наше сотрудничество. Мы рассчитываем, что у нас будет возможность провести Дни Псковской области в Москве", — сказал губернатор.
В 2016 году товарооборот между Москвой и Псковской областью увеличился на 24% по сравнению с 2015 годом и составил 6,2 миллиарда рублей. Кроме того, регионы сотрудничают в сфере здравоохранения. Так, с 2015 по 2017 года лечение в медицинских учреждениях столицы прошли около 2,4 тысячи жителей Псковской области.
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