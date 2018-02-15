Воронежская облдума окажет законодательную поддержку движению волонтеров

ВОРОНЕЖ, 15 фев — РИА Новости. Воронежская областная дума поддержит волонтерское движение на законодательном уровне, тем самым придав дополнительный стимул для его развития в регионе, сообщает в четверг заксобрание.
Вопросы социально-экономического развития региона, совершенствование законодательной базы Воронежской области, взаимодействие регионального парламента с Советом Федерации, Госдумой и районными советами депутатов обсудили в четверг в Москве полномочный представитель президента РФ в ЦФО Алексей Гордеев и председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.
Планы заксобрания
Нетёсов сообщил о плане законодательной деятельности регионального заксобрания на текущий год. По его словам, на сегодняшний момент в утвержденном документе есть 50 проектов региональных законов и постановлений.
"Они касаются социальной поддержки граждан, защиты прав детей, регулирования отношений в сфере экологии и природопользования, земельных отношений, дополнительных мер по борьбе с коррупцией. Региональные законодатели также намерены ввести новые ограничения на курение в отдельных общественных местах", — говорится в сообщении.
Парламентарии Воронежской области предложат Госдуме ряд инициатив для корректировки федерального законодательства. В частности, речь идет об установлении дополнительных требований к компаниям для получения лицензии на управление многоквартирными домами, порядке предоставления бесплатной юридической помощи обманутым дольщикам.
Кроме того, депутаты примут решения по улучшению системы регулирования инвестиционной деятельности на территории региона, корректировке ряда масштабных инвестпроектов и установлению стимулирующих налоговых льгот для ряда крупных налогоплательщиков. Обсудят в Воронежской областной думе также новации в аграрной и транспортной сфере. Законодателям предстоит уточнить и прогнозный план приватизации областного госимущества.
Задача — поддержать волонтеров
Также на встрече, с учетом того, что 2018 год объявлен годом волонтерства, Гордеев и Нетёсов обсудили перспективные направления добровольческой деятельности на территории Воронежской области. Нетёсов сообщил, что в регионе разрабатывается план мероприятий по развитию добровольческого движения с учетом положений федерального и регионального законодательства в данной сфере.
"Наша задача – поддержать волонтерское движение на законодательном уровне, чтобы у воронежцев был стимул включаться в эту работу, приносить еще больше пользы обществу и стране. Среди первоочередных задач – развитие единой информационной сети, повышение престижа работы волонтеров, расширение их участия в благотворительной деятельности", – сказал Нетёсов.
Кроме того, Нетёсов, который является заместителем председателя совета законодателей Центрального федерального округа при полномочном представителе президента РФ в ЦФО, проинформировал Гордеева о предложениях, направленных Воронежской областной думой для включения в план работы совета в 2018 году.