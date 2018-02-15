Воронежская облдума окажет законодательную поддержку движению волонтеров

Полномочный представитель президента РФ в ЦФО Алексей Гордеев и председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов

Полномочный представитель президента РФ в ЦФО Алексей Гордеев и председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов

ВОРОНЕЖ, 15 фев — РИА Новости. Воронежская областная дума поддержит волонтерское движение на законодательном уровне, тем самым придав дополнительный стимул для его развития в регионе, сообщает в четверг заксобрание.

Вопросы социально-экономического развития региона, совершенствование законодательной базы Воронежской области, взаимодействие регионального парламента с Советом Федерации, Госдумой и районными советами депутатов обсудили в четверг в Москве полномочный представитель президента РФ в ЦФО Алексей Гордеев и председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.

Планы заксобрания

Нетёсов сообщил о плане законодательной деятельности регионального заксобрания на текущий год. По его словам, на сегодняшний момент в утвержденном документе есть 50 проектов региональных законов и постановлений.

"Они касаются социальной поддержки граждан, защиты прав детей, регулирования отношений в сфере экологии и природопользования, земельных отношений, дополнительных мер по борьбе с коррупцией. Региональные законодатели также намерены ввести новые ограничения на курение в отдельных общественных местах", — говорится в сообщении.

Парламентарии Воронежской области предложат Госдуме ряд инициатив для корректировки федерального законодательства. В частности, речь идет об установлении дополнительных требований к компаниям для получения лицензии на управление многоквартирными домами, порядке предоставления бесплатной юридической помощи обманутым дольщикам.

"Уже в весеннюю сессию депутаты рассмотрят ряд важнейших для жизни области законопроектов. Среди них изменения в сфере налогового законодательства (возможный перенос срока уплаты пеней за просрочку по имущественному налогу за 2016, а также 2017 годы). Также региональному парламенту предстоит согласовать изменения в областную программу капитального ремонта многоквартирных домов", — информирует областная дума.

Кроме того, депутаты примут решения по улучшению системы регулирования инвестиционной деятельности на территории региона, корректировке ряда масштабных инвестпроектов и установлению стимулирующих налоговых льгот для ряда крупных налогоплательщиков. Обсудят в Воронежской областной думе также новации в аграрной и транспортной сфере. Законодателям предстоит уточнить и прогнозный план приватизации областного госимущества.

Задача — поддержать волонтеров

Также на встрече, с учетом того, что 2018 год объявлен годом волонтерства, Гордеев и Нетёсов обсудили перспективные направления добровольческой деятельности на территории Воронежской области. Нетёсов сообщил, что в регионе разрабатывается план мероприятий по развитию добровольческого движения с учетом положений федерального и регионального законодательства в данной сфере.

"Наша задача – поддержать волонтерское движение на законодательном уровне, чтобы у воронежцев был стимул включаться в эту работу, приносить еще больше пользы обществу и стране. Среди первоочередных задач – развитие единой информационной сети, повышение престижа работы волонтеров, расширение их участия в благотворительной деятельности", – сказал Нетёсов.

Кроме того, Нетёсов, который является заместителем председателя совета законодателей Центрального федерального округа при полномочном представителе президента РФ в ЦФО, проинформировал Гордеева о предложениях, направленных Воронежской областной думой для включения в план работы совета в 2018 году.

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