"Почта Банк" откроет около 70 точек присутствия в Новосибирской области

Скульптурная композиция на площади им. Ленина в Новосибирске. Архивное фото

Скульптурная композиция на площади им. Ленина в Новосибирске. Архивное фото

НОВОСИБИРСК, 15 фев – РИА Новости. Новосибирская область и "Почта Банк" на Российском инвестиционном форуме в Сочи подписали соглашение, которое предусматривает, что жители отдаленных сельских районов региона смогут получать современные банковские и почтовые услуги более качественно и оперативно, сообщает облправительство.

Подписи под документом в четверг поставили временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников и президент — председатель правления ПАО "Почта Банк" Дмитрий Руденко.

"Соглашение предусматривает взаимодействие в развитии современных банковских технологий, увеличении доли безналичных платежей и повышении доступности банковских услуг для населения области. После подписания стороны обсудили вопросы развития сети офисов "Почта Банка" и "Почты России" в населенных пунктах Новосибирской области, в первую очередь — на территории сельских районов", — говорится в сообщении.

Глава региона отметил, что подписание соглашения — важное событие для Новосибирской области.

"Есть огромная потребность в том, чтобы "Почта Банк" пришел на нашу территорию, и жителям отдаленных муниципальных районов Новосибирской области стали доступны качественные современные почтовые и банковские услуги", — приводятся в сообщении слова врио губернатора.

В свою очередь, Руденко сообщил, что в 2018 году "Почта Банк" планирует открыть порядка 70 точек присутствия банка в Новосибирской области, создать около 60 новых высокотехнологичных рабочих мест. Кроме того, запланирован ряд мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности жителей региона.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.