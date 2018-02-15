Эксперты раскритиковали проект по продаже лекарств в магазинах

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Продажа безрецептурных лекарств в магазинах и торговых сетях может повлечь за собой угрозу для здоровья россиян, считает председатель общественного совета при Минздраве РФ Наталья Аксенова.
"Мы полагаем, что данный законопроект может повредить и – это самое главное, я считаю, — нанести непоправимый в некоторых случаях вред населению России", — сказала Аксенова на заседании, посвященном обсуждению законопроекта.
На сегодняшний день российские сетевые магазины уже продают медицинские изделия и биологически-активные препараты без каких-либо лицензий и соглашений, на что, по мнению Аксеновой, уже должны обратить внимание ответственные ведомства.
Большинство экспертов аналитического центра Общественной палаты (ОП) России также назвали обсуждаемый законопроект необоснованным, об этом в ходе заседания сообщил руководитель экспертно-аналитического центра при ОП Кирилл Акимов.
"Задача экономии времени, как тут говорят разработчики законопроекта, не должна превалировать над такими показателями, как обеспечение продолжительности и качества жизни граждан и смертности", — приводит спикер мнение экспертного совета.
Акимов добавил, что рассматриваемый документ будет дорабатываться и обсуждаться, итоговое заключение экспертной комиссии будет представлено в срок до 22 февраля 2018 года.