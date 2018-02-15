Эксперты раскритиковали проект по продаже лекарств в магазинах

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Продажа безрецептурных лекарств в магазинах и торговых сетях может повлечь за собой угрозу для здоровья россиян, считает председатель общественного совета при Минздраве РФ Наталья Аксенова.

Ранее министерство промышленности и торговли России представило законопроект, предусматривающий возможность продажи безрецептурных лекарственных препаратов в продовольственных магазинах и других торговых организациях.

"Мы полагаем, что данный законопроект может повредить и – это самое главное, я считаю, — нанести непоправимый в некоторых случаях вред населению России", — сказала Аксенова на заседании, посвященном обсуждению законопроекта.

На сегодняшний день российские сетевые магазины уже продают медицинские изделия и биологически-активные препараты без каких-либо лицензий и соглашений, на что, по мнению Аксеновой, уже должны обратить внимание ответственные ведомства.

Большинство экспертов аналитического центра Общественной палаты (ОП) России также назвали обсуждаемый законопроект необоснованным, об этом в ходе заседания сообщил руководитель экспертно-аналитического центра при ОП Кирилл Акимов.

По словам аналитика, эксперты, выступившие против подготовленного документа, считают, что принятие данного закона приведет к риску увеличения неконтролируемого потребления лекарств, повлечет за собой передозировки фармацевтическими препаратами и усугубление хронических заболеваний у населения. Также специалисты подчеркнули риски массового поступления в оборот фальсифицированной продукции и контрафакта, а также рост цен на жизненно-важные рецептурные препараты.

"Задача экономии времени, как тут говорят разработчики законопроекта, не должна превалировать над такими показателями, как обеспечение продолжительности и качества жизни граждан и смертности", — приводит спикер мнение экспертного совета.

Акимов добавил, что рассматриваемый документ будет дорабатываться и обсуждаться, итоговое заключение экспертной комиссии будет представлено в срок до 22 февраля 2018 года.