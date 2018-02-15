Путин заявил о продолжении работы по гуманизации законодательства

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил у прокуратуры совета о том, какие составы из уголовного производства можно перенести в арбитражную плоскость, он заявил, что работа по гуманизации законодательства будет продолжена.

"Вы упомянули о гуманизации законодательства, мы эту работу будем продолжать", — сказал Путин на заседании расширенной коллегии Генпрокуратуры.

Так он прокомментировал выступление генпрокурора Юрия Чайки.

"Это значит, что нужно будет подумать, и мне нужна ваша помощь, поддержка, нужен ваш профессиональный совет: какие составы конкретно из уголовного судопроизводства можно безболезненно, но с пользой для дела переводить в сферу арбитражного разбирательства", — сказал российский лидер.

Он отметил, что с этим контекстом связано еще много вопросов, но это существенный элемент в выстраивании отношений в экономике России, "чтобы экономика дышала свободно".