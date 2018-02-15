В Вологодской области откроют школу женского лидерства

ВОЛОГДА, 15 фев — РИА Новости, Виктория Смирнова. Школа женского лидерства, которую организует женсовет Вологодской области совместно с филиалом Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ, откроется в этом году в регионе, сообщил РИА Новости заместитель губернатора Вологодской области Эдуард Зайнак.

"Решение открыть Школу женского лидерства в регионе было принято 14 февраля на втором областном форуме "Женщины Вологодчины — за достойную жизнь, здоровье и долголетие, счастливую семью". Участниками встречи стали представители областных и районных властей, науки и культуры, ветеранских и молодежных организаций", — рассказал Зайнак.

По его словам, масштабный форум проходил в области второй раз.

"Около двух лет назад лучшие представительницы женского населения уже собирались, чтобы обсудить актуальные вопросы жизни региона и всей страны. Тогда были приняты важные решения, которые сейчас воплощаются в реальность. Это результат активной гражданской позиции вологжанок", — отметил заместитель губернатора.