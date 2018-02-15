Путин призвал Генпрокуратуру следить за выделением жилья для сирот

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Прокуроры в прошлом году выявили на 11% меньше нарушений закона в сфере обеспечения прав несовершеннолетних, необходимо усилить надзор за работой учреждений системы профилактики, также правоохранители должны принципиально реагировать на факты нарушений в вопросе приобретения жилья для сирот, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В 2017 году прокурорами выявлено на 11% меньше нарушений закона в сфере обеспечения прав несовершеннолетних, чем в 2016 году. Сейчас важно усилить надзор за работой учреждений системы профилактики в субъектах Федерации", — сказал Путин на заседании расширенной коллегии Генпрокуратуры.

Президент подчеркнул, что неоднократно поднималась проблема обеспечения жильем детей-сирот. "Надо и дальше активно работать в этом направлении, добиваться, чтобы органы местного самоуправления своевременно и в полном объеме исполняли требования закона", — сказал Путин.

"Прошу принципиально реагировать на факты приобретения квартир для детей-сирот по завышенным ценам, или на попытки отделаться от граждан, предоставляя им откровенно бросовое, никому не нужное помещение, непригодное для жилья", — сказал президент.

Защита прав семьи и детей должна быть на повестке прокуратуры, заявил он.

Глава государства отметил, что данные вопросы находятся в сфере интересов государства. "Рассчитываю, что и прокуратура будет также заниматься этой работой", — сказал Путин.