Число заключенных в РФ снизилось почти на 300 тысяч человек за десять лет

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. За десять лет количество заключенных в России сократилось примерно на 285 тысяч человек, сообщил на заседании коллегии генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.

"В результате гуманизации уголовного законодательства, установления упрощенных процедур по делам о нетяжких преступлениях, принятия ряда организационных мер за десять лет численность граждан, находящихся в изоляции от общества, сократилась на треть, с 887 до 602 тысяч", — сказал Чайка.

В это число входят как арестанты, так и люди, которых приговорили к тюремному заключению, уточнил генпрокурор.