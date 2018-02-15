В Генпрокуратуре создадут управление по правам несовершеннолетних

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка на заседании коллегии Генпрокуратуры России в четверг сообщил о создании в ведомстве управления по надзору за соблюдением прав несовершеннолетних после инцидентов в школах Улан-Удэ и Перми.

"С учетом особой важности вопросов защиты детей сегодня мною подписан приказ о создании в Генеральной прокуратуре управления по надзору за соблюдением законов о несовершеннолетних с возложением на него задачи комплексного решения проблем в этой сфере. Аналогичные отделы будут образованы во всех прокуратурах субъектов", — сказал Чайка.

С начала 2018 года произошло три резонансных ЧП в российских школах — драка с поножовщиной в Перми (пострадали 15 человек), нападение ученика девятого класса в Улан-Удэ (пострадали семь человек), а также нападение школьника на своего одноклассника с кухонным ножом в Калужской области.