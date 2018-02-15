"Единая Россия" займется популяризацией образа бизнесмена у школьников

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Предпринимательская платформа "Единой России" в октябре запустит проект по популяризации образа бизнесмена у школьников сначала в 15 регионах, а затем по всей России, сообщила пресс-служба партии в четверг.

"Предпринимательская платформа "Единой России" в октябре запустит проект, направленный на популяризацию образа предпринимателя у школьников в 15 регионах России. К его реализации будут привлечены эксперты, которые будут ходить в учебные заведения, приезжать на "предпринимательские смены" в лагерь "Орленок", — цитирует пресс-служба партии члена высшего совета ЕР, эксперта предпринимательской платформы ЕР Артема Андросова.

Он отметил, что проект должен будет сформировать "позитивный образ предпринимательства, привить подрастающему поколению лидерские качества через обучение в школах". "Сначала он заработает в 15 пилотных регионах в октябре, в случае успеха – во всех субъектах Российской Федерации", – уточнил он.

По его словам, проект будет проходить в три этапа. На первом этапе пройдет олимпиада о предпринимательстве для 30 тысяч школьников, лучшие из которых (2-3 тысячи) перейдут на следующий этап с образовательной программой.

"Затем ребята поедут на "предпринимательскую смену" в лагерь "Орленок"… Если сегодня молодым ребятам не заложить мысль о том, что предпринимателем быть модно, престижно, что предприниматель – это человек, который создает рабочие места, осознает социальную ответственность своего бизнеса, отвечает за стабильность в обществе, то их просто не появится", – добавил Андросов.