Бесконтактную оплату проезда могут внедрить в Москве уже в 2019 году

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Бесконтактную оплату проезда на общественном транспорте могут реализовать в Москве уже в следующем году, таким образом у пассажиров отпадёт необходимость прикладывать карту "Тройка" к турникетам, они будут открываться автоматически, считывая информацию о пассажире, сообщил заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов.

"Мы хотим сделать так, чтобы жителям вообще не нужно было ничего прикладывать к турникетам. У вас в кармане будет мобильный телефон или карта со специальным чипом, вы подойдёте к турникету — он вас узнает, откроется и считает информацию с вашей транспортной карты", — сказал Ликсутов в четверг в ходе выступления в РЭУ им. Плеханова.

Глава ведомства отметил, что внедрение технологии "уже не за горами". "Уверен, что в следующем году часть транспортной системы будет настроена на то, что вам ничего не надо будет прикладывать к турникету", — добавил заммэра.

По данным департамента транспорта, на сегодняшний день выдано более 17 миллионов карт "Тройка". Ими можно оплачивать не только проезд, но и проход на выставки, к примеру, в парк "Зарядье", в Третьяковскую галерею. Кроме того, на 109 станциях метро оплату можно совершить при помощи бесконтактных платежей Apple Pay и Samsung Pay. В магазинах метро каждый пассажир может приобрести более удобный для себя носитель – браслет, кольцо или брелок.