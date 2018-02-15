Только в восьми российских регионах есть детские онкологические диспансеры

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Только в восьми регионах России существуют детские онкологические диспансеры, заявил главный внештатный детский онколог Минздрава РФ Владимир Поляков.

Ежегодно 15 февраля отмечается Международный день детей, больных раком. Цель этой даты — привлечь внимание общественности к глобальной проблеме рака у детей и напомнить об опасности и широкой распространенности детских онкозаболеваний. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в январе заявила, что борьба с онкологическими заболеваниями будет абсолютным приоритетом в 2018 году.

"Детская онкология в стране организована немного иначе, чем у взрослых. У взрослых система более простая и более организованная в том плане, что взрослые наблюдаются в онкологических диспансерах — это специализированные учреждения. У нас только восемь регионов имеют возможность наблюдать детей в таких диспансерах", — сказал Поляков на пресс-конференции.

По его словам, в большинстве случаев детские онкологические отделения организованы на базе областных или краевых больниц. В таких больницах есть возможность проведения диагностики и химиотерапии, но нет лучевой терапии и возможности использования ядерных технологий. Из-за этого дети могут лечиться во взрослых диспансерах по договору, либо в федеральных детских центрах.

Ранее директор института управления и трансляционной медицины НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Светлана Варфоломеева сообщила, что выживаемость российских детей с диагностированными онкологическими заболеваниями за последнее десятилетие повысилась с 10% до 80%.

Вместе с тем, Варфоломеева заострила внимание на проблеме доступности детских онкологических лекарственных препаратов, которые, как отметила врач, сначала проходят клинические испытания на взрослых и только затем допускаются к использованию в лечении детей. По ее мнению, это привело к "фантастическому отставанию, потому что все, что было опробовано и разрешено на взрослых, только спустя пять-десять лет начинает отрабатываться" на детях.