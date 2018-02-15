В Минздраве рассказали о значении телемедицины в лечении онкологии

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В России формируется единая система помощи при онкологических заболеваниях, в том числе с использованием информационных технологий, рассказала директор департамента медпомощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ Елена Байбарина.
"Это будет единая система, которая во многом… процентов на 60 уже построена", — добавила глава департамента.
С 1 января 2018 года в России вступил в силу закон о телемедицине, который предусматривает возможность оказания медицинской помощи дистанционно. В РФ появится возможность оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий путем проведения консультаций и консилиумов, обеспечивающих дистанционное взаимодействие врачей между собой, врача и пациента, а также дистанционный мониторинг состояния здоровья пациента.