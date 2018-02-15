В Думу внесли проект о снижении коэффициента для права на страховую пенсию

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который предполагает снижение величины индивидуального пенсионного коэффициента, необходимого для приобретения права на страховую пенсию по старости, с 30 до 15 баллов, свидетельствуют данные электронной базы парламента.

Как полагает один из авторов инициативы Ярослав Нилов, мнение которого приводит пресс-служба ЛДПР, установленная федеральным законом "О страховых пенсиях" величина коэффициента в 30 баллов становится для многих граждан России дополнительным барьером для получения страховой пенсии. С точки зрения парламентария, это означает, что граждане с невысокой зарплатой не смогут заработать необходимое количество баллов к моменту выхода на пенсию по возрасту.

"В качестве альтернативы людям предлагается два варианта: или продолжать работать после достижения пенсионного возраста, чтобы за несколько лет все же достичь необходимой величины коэффициента, или докупить недостающие баллы. Получается, государство просто продает возможность получать честно заработанную пенсию гражданину после десятков лет труда и уплаты налогов? Это абсурд", — заявил Нилов.

Парламентарий напомнил, что, по данным Пенсионного фонда, только за 2016-2017 годы более 20 тысяч граждан России получили отказ в назначении страховой пенсии по старости именно по причине отсутствия требуемой величины пенсионного коэффициента. В 2018 году общее число таких отказов прогнозируется на уровне 45,5 тысячи человек.