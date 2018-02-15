Пострадавшие при пожаре в Самарской области дети пройдут реабилитацию

Последствия возгорания в одной из квартир одноэтажного дома, расположенного по улице Специалистов в селе Лозовка Кинель - Черкасского района Самарской области. 14 февраля 2018

Последствия возгорания в одной из квартир одноэтажного дома, расположенного по улице Специалистов в селе Лозовка Кинель - Черкасского района Самарской области. 14 февраля 2018

САМАРА, 15 фев — РИА Новости. Четверых детей, потерявших братьев и сестру при пожаре в селе Лозовка в Самарской области, разместят в реабилитационном центре, все четверо при пожаре не пострадали, сообщили РИА Новости в четверг в администрации Кинель-Черкасского района региона.

ЧП произошло в селе Лозовка в Кинель-Черкасском районе Самарской области вечером 14 февраля. По версии следствия, примерно в 22.30 произошло возгорание в одной из квартир одноэтажного дома на улице Специалистов. После тушения пожара обнаружены тела двухлетнего мальчика, а также четырехмесячных мальчика и девочки.

"Дети сейчас находятся в Кинель-Черкасской районной больнице. Их осмотрели, они не пострадали… Семья стояла на учете как неблагополучная… Центр "Семья" сейчас занимается вопросом размещения детей в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних", — сказала собеседница агентства.

Представитель администрации Кинель-Черкасского района рассказала, что мать детей при пожаре также не пострадала. "Мама приехала с ребятишками…, но ее отправили для дачи показаний в полицию. Мама была в состоянии алкогольного опьянения… У нее есть родственники в Самаре, то есть у нее есть место, где переждать, пока дети будут в реабилитационном центре", — сказала собеседница агентства. Она добавила, что если у правоохранителей не будет вопросов к матери детей, всю семью разместят в санатории-профилактории "Колос" в Кинель-Черкасском районе.

По данным следствия, в квартире, где произошел пожар, проживала семья, в которой было семеро малолетних детей в возрасте от четырех месяцев до 12 лет. На допросе у следователя 25-летний отец семейства признался, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сам поджег вещи в квартире и убежал. В результате трое детей погибли, еще четверо смогли выйти из квартиры сами. Супруге подозреваемого помогли покинуть квартиру соседи. По факту пожара возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.

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