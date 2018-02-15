КРАСНОЯРСК, 15 фев — РИА Новости. Директор читинской школы №18 Евгения Баширова и ее заместитель уволились после того, как учителя написали президенту Владимиру Путину письмо о задержках зарплаты. Об этом РИА Новости сообщили в городском комитете образования.

По информации агентства " Чита.Ру ", учителя просили разобраться с невыплатой остатков зарплаты за декабрь и обратить внимание на то, что городской комитет образования неоднократно менял сроки выплаты. В течение учебного года зарплата постоянно задерживалась, а выплаты, вопреки сведениям о росте, уменьшились, говорилось в письме.

В комитете образования подтвердили, что 31 января расторгли трудовой договор с Башировой по ее инициативе. Что касается заместителя директора, то чиновники отметили, что информации об основаниях увольнения у них нет, так как прием на работу и увольнение сотрудников муниципального образовательного учреждения относится к полномочиям его руководителя.

В комитете пояснили, что увольнение не связано с письмом к Путину, и уточнили, что на сегодняшний день задержек по зарплате нет. В самой школе комментировать ситуацию отказались.