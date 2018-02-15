Актер Антон Васильев встретился с участником шоу "Ты супер!"

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Актер Антон Васильев приехал на съемочную площадку вокального конкурса "Ты супер!". Там он встретился с Богданом Вандышевым — участником второго сезона шоу и большим поклонником сериала "Невский", в котором Васильев сыграл главную роль.

Киноактер вошел в группу поддержки молодого певца. На сцене Вандышев исполнил песню под названием Nature Boy, которую до него пели Фрэнк Синатра и Джордж Бэнсон

"Я был уверен, что пришёл на детский конкурс, но вижу перед собой настоящего мужчину. Богдан столкнулся в жизни со столькими бедами — и он сумел пройти через все испытания с честью. Сейчас он живёт полноценной жизнью, поёт, выступает на сцене крупнейшего проекта! Этим Богдан в очередной раз доказывает всем нам, что если верить в себя, думать своей головой и очень много пахать, что стоит огромных трудов — всё возможно", — поделился актер впечатлениями от выступления.

Антон Васильев дал своему протеже полезный совет — продолжать упорно работать и ничего не бояться.

Подробности этой встречи канал НТВ покажет 17 февраля в 20:00 (мск).

Международный конкурс "Ты супер!", проводимый телекомпанией НТВ и Международным информационным агентством и радио Sputnik, объединяет таланты из разных уголков мира и дарит детям шанс исполнить заветные мечты.