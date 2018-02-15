Четырехметровое чучело зимы сожгут на масленичных гуляниях в "Сокольниках"

Девушки во время масленичных гуляний в парке Сокольники в Москве. Архивное фото

Девушки во время масленичных гуляний в парке Сокольники в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В последний день Масленицы на Фонтанной площади парка "Сокольники" установят спиралевидную конструкцию из двух металлических дуг высотой четыре метра. В ней разместят 24 слова, символизирующие положительные и отрицательные стороны зимы, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Конструкцию подожгут 18 февраля в парке вместо масленичного чучела. В результате все негативные зимние черты, которые размещены внутри нее, сгорят, а 12 положительных останутся целыми. Так мы проводим зиму в надежде, что этой весной не будет недостатка солнца и тепла", — рассказал художественный руководитель парка Андрей Копосов.

Праздничные гуляния будут организованы еще в 21 парке столицы. В Парке Горького, например, развернется большая ярмарка, где можно будет купить фермерские продукты и угоститься блинами. В саду "Эрмитаж" гостей ждут перетягивание каната, заезд на деревянных лошадях и русская народная забава — плетении кос для Масленицы.

В музее-заповеднике "Царицыно" развлекать посетителей будут аниматоры-скоморохи и персонажи популярных сказок и мультфильмов. Гостям предложат попробовать блины с разными начинками, а также принять участие в конкурсе на лучшее исполнение русских народных танцев.