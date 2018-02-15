Власти Приморья утвердили генплан Владивостока с предложениями японцев

ВЛАДИВОСТОК, 15 фев — РИА Новости. Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко утвердил новый генеральный план развития Владивостока, в который среди прочего вошли предложения японских специалистов, сообщил РИА Новости представитель администрации региона.

Сделать Владивосток комфортным для жизни президенту России Владимиру Путину предложил премьер-министр Японии Синдзо Абэ на II Восточном экономическом форуме в 2016 году. Договор о реализации мастер-плана Владивостокского городского округа был подписан между японской архитектурно-инжиниринговой компанией "Никкен Секкей ЛТД" и Фондом единого института развития в жилищной сфере. В декабре 2017 года японская компания презентовала итоговый вариант мастер-плана Владивостока. Власти сообщили, что используют наработки японцев при утверждении генплана города.

"Пожелания и предложения японцев в генплане учтены", — сказал собеседник.

Как отметил Тарасенко, слова которого приводит пресс-служба администрации края, важно, чтобы реализация экономических проектов не ограничивала людей в их желании жить в зеленом городе.

"Отмечу, что все пожелания администрации Приморского края по региональным объектам в документе учтены. Например, утверждены территории для расположения Центра ядерной медицины на острове Русский, реализации других значимых проектов", — отметил Тарасенко.

Генплан включает будущую Владивостокскую кольцевую автодорогу с мостом Владивосток — остров Елены, мост остров Елены — полуостров Саперный, строительство моста через бухту Новик. Документ увеличивает объем строительства детсадов, школ, объектов здравоохранения, культуры и спорта.

По демографическому прогнозу в проекте генерального плана численность населения Владивостока возрастет к концу 2036 года до 865 тысяч человек. Сегодня численность населения в городе превышает 606 тысяч человек.