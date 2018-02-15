Фонд Олега Дерипаски построит приюты для собак в нескольких городах

КРАСНОЯРСК, 15 фев — РИА Новости. Благотворительный фонд бизнесмена Олега Дерипаски "Вольное дело" при содействии компании РУСАЛ откроет приюты для бездомных собак в ряде городов России, первый такой приют планируется открыть в этом году в Красноярске, он сможет вместить порядка 400 животных, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы АО "РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод" Виктория Чуприна.

"Первый частный приют для собак в Красноярске будет открыт на улице Башиловская на территории бывших складов площадью 3 тысячи квадратных метров. Там будет создан ветеринарный и карантинный блоки, оснащенные современным медицинским оборудованием. Для временных постояльцев приюта оборудуют прогулочные зоны и создадут стационарный вольерный комплекс, способный на содержание 400 собак единовременно", — сказала Чуприна.

Инфраструктура приюта будет создаваться в соответствии с международными ветеринарными нормами, все животные будут проходить необходимую диагностику, терапию против паразитов, а также вакцинацию. Но главная цель проекта – найти для брошенных или выросших на улицах собак постоянный дом, поэтому приют будет заниматься активной работой по поиску любящих хозяев, в том числе с привлечением волонтёров.

"После завершения конкурсных процедур по выбору подрядной организации, будет определена окончательная стоимость проекта. Планируется открыть приют уже в 2018 году", — отметила пресс-секретарь.

Она добавила, что кроме Красноярска, приюты будут открыты фондом "Вольное дело" в Наро-Фоминске, Иркутске и Абакане.