Фонд Олега Дерипаски построит приюты для собак в нескольких городах

КРАСНОЯРСК, 15 фев — РИА Новости. Благотворительный фонд бизнесмена Олега Дерипаски "Вольное дело" при содействии компании РУСАЛ откроет приюты для бездомных собак в ряде городов России, первый такой приют планируется открыть в этом году в Красноярске, он сможет вместить порядка 400 животных, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы АО "РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод" Виктория Чуприна.
Инфраструктура приюта будет создаваться в соответствии с международными ветеринарными нормами, все животные будут проходить необходимую диагностику, терапию против паразитов, а также вакцинацию. Но главная цель проекта – найти для брошенных или выросших на улицах собак постоянный дом, поэтому приют будет заниматься активной работой по поиску любящих хозяев, в том числе с привлечением волонтёров.
"После завершения конкурсных процедур по выбору подрядной организации, будет определена окончательная стоимость проекта. Планируется открыть приют уже в 2018 году", — отметила пресс-секретарь.
Она добавила, что кроме Красноярска, приюты будут открыты фондом "Вольное дело" в Наро-Фоминске, Иркутске и Абакане.