Патрикей и Искра: ЗАГС назвал самые необычные имена маленьких москвичей

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Московское управление ЗАГС поделилось самыми необычными именами, которыми жители столицы называли детей в 2017 году, в их число вошли имена Искра, Исидора, Франклин и Форвард, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"В столичном управлении ЗАГС перечислили самые необычные имена, которые московские родители дали новорожденным в 2017 году. Несколько мальчиков получили старорусские имена Велесвет, Ладомир, Патрикей и Харлампий. В списке редких имен оказались Форвард, Норд и Франклин…, появились на свет девочки Златозара, Ладислава, Аграфена и Искра. Еще в Москве подрастают юные Дорофея, Васса и Исидора", — говорится в сообщении.

Отмечается, что самыми редкими классическими мужскими именами в 2017 году стали Валентин, Геннадий, Виталий, Анатолий и Валерий, женскими — Людмила, Галина, Инна, Зинаида и Лариса.

"Выбирая ребенку необычное имя, родители чаще всего руководствуются не модными тенденциями, а желанием дать сыну или дочке красивое, при этом нераспространенное имя", — рассказала порталу начальник управления ЗАГС Москвы Ирина Муравьева.

Самыми популярными мужскими именами стали Александр, Михаил и Артем, женскими — Софья или София, Мария и Анна.