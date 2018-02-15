Москву к Масленице украсили цветными лентами и игрушками из сена

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Московские улицы и фасады домов украсили к Масленице праздничными видеороликами, цветными лентами и игрушками из сена, в частности, на Манежной площади установили лабиринт из более 450 деревьев, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

"Вместо новогодних шаров ели на Манежной площади украсили цветными лентами и традиционными игрушками из сена. Изменился декор световых арочных конструкций на Тверской, Манежной, Пушкинской площадях, на площади Революции, в Новопушкинском сквере, Камергерском и Газетном переулках", — рассказали в пресс-службе.

На Триумфальной площади свето-декоративную конструкцию "Сани" дополнили сцены масленичных гуляний, а Манежная площадь превратилась в волшебный лабиринт из более 450 деревьев. Гости праздника увидят здесь 1,2 тысячи разноцветных светильников, 28 тысяч игрушек ручной работы и 15 тысяч настоящих баранок.

Как отметили в комплексе городского хозяйства, одними из самых ярких украшений столицы станут художественная подсветка и видеоролик, который будет транслироваться на фасадах домов 11 и 19 на Новом Арбате. При включении ролика будет задействовано 540 светодиодных прожекторов и около 60 тысяч светодиодов.

Ранее в столице стартовал общегородской фестиваль "Московская Масленица", он продлится до 18 февраля. В этом году на нем представлена продукция из 22 регионов России, а культурная программа включает свыше 3 тысяч различных мероприятий: более 490 масленичных игр и забав, 612 интерактивных, театральных и музыкальных представлений, порядка 2 тысяч мастер-классов. Одна из особенностей фестиваля в этом году – насыщенная театральная программа. В ней участвуют около 30 театральных коллективов, в числе которых семь национальных театров из регионов России (Якутии, Чувашии, Марий Эл). В фестивальном меню представлено более 170 видов блинов — блины на черемуховой, гречишной, кедровой, рисовой муке, блины с рыбой, икрой, вареньем из морошки и лепестков роз.

"Московская Масленица" проводится в формате общегородского фестиваля во второй раз. В этом году количество площадок увеличилось с 14 до 25, они расположены во всех округах столицы.