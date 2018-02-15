ХАБАРОВСК, 15 фев — РИА Новости. Летчики армейской авиации Восточного военного округа расскажут хабаровским школьникам о подвиге Героя России майора Романа Филипова, который погиб в Сирии, сообщает пресс-служба округа.

По данным Минобороны, 3 февраля террористы сбили из ПЗРК штурмовик Су-25 под управлением майора Филипова, который облетал зону деэскалации в Идлибе. Пилот до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке ракетой.

Приземлившись после катапультирования в районе подконтрольного боевикам населенного пункта Телль-Дебес, Филипов до последних минут жизни вел неравный бой с террористами. После того, как его окружили, тяжелораненый Филипов подорвал себя гранатой.

Майор посмертно представлен к званию Героя России. У летчика остались жена и четырехлетняя дочь.

"Всего военнослужащие планируют посетить 12 школ. Летчики расскажут ученикам о жизни, семье и службе Романа Филипова, а также о характеристиках самолета, на котором он выполнял специальные задачи", — говорится в сообщении.

Отмечается, что беседы со школьниками направлены на привитие молодежи чувства патриотизма и верности своему Отечеству.