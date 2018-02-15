Помощник президента открыл в Приморье кордон для охраны амурского тигра

ВЛАДИВОСТОК, 15 фев — РИА Новости. Помощник президента РФ Константин Чуйченко в четверг в селе Ильмаковка Анучинского района в Приморье открыл спецбазу для егерей, которые следят за сохранением популяции амурского тигра, сообщает корреспондент РИА Новости с места события.

Кордон "Анучинский" построен центром "Амурский тигр" при финансовой поддержке шейха ОАЭ Тахнун Бин Заеда аль Нахайяна при участиии Российского фонда прямых инвестиций.

"Это была наша идея — возродить кордонную инфраструктуру. Мы тщательно и долго выбирали расположение кордонов, привлекали научное сообщество. Охотндазор получил новое дыхание, которое позволит делать благородное дело", — сказал Чуйченко на открытии кордона.

По его словам, работа охотнадзора – опасная. Только в прошлом году в Приморье пострадали шесть инспекторов охотнадзора, было сожжено 2 автомобиля. Чуйченко отметил, что Росгвардия также будет помогать егерям, активно участвовать в рейдах, при этом будет решать и свои задачи в борьбе с незаконным оборотом оружия.

"Кордоны стоят в 10 точках практически по всему Приморью. Они практически все готовы. Мы занимаемся охраной амурского тигра… Но охраняя тигра, мы охраняем всю природу. Плюс договорились, что будем заниматься формированием и обеспечением бригад лесного надзора. Лесной надзор будет использовать эту инфраструктуру для охраны леса", — сказал помощник президента.

Как рассказал на открытии глава Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев, в тестовом режиме запущено 10 кордонов. "Планируем, что к концу 2018 года их работа будет отлажена", — добавил он. Кроме кордонов в районах будут "лисьи норы" – антивандальные модули для егерей.