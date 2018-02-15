Проблему угольной пыли в Находке поручили решить к следующей зиме

ВЛАДИВОСТОК, 15 фев – РИА Новости. Помощник президента РФ Константин Чуйченко поручил к следующей зиме обеспечить чистый воздух для жителей Находки, жалующихся на угольную пыль, а также призвал увеличить размер штрафов за нарушения при перевалке угля, сообщает администрация края.

Чуйченко провел совещание по вопросам снижения негативного воздействия на экологию и здоровье людей при открытой перевалке угля в Находке.

"Страдают люди, нужны срочные меры, направленные на то, чтобы следующий зимне-весенний сезон уже был для людей чистым", – сказал помощник президента.

Как сообщил руководитель Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора Альтаир Тюменев, заявленные стивидорами мероприятия по снижению экологического вреда выполняются не в полном объеме. В 2017 году на стивидорные компании наложено более 3 миллионов рублей штрафов.

Чуйченко предложил оснастить площадки перевалки угля системой видеонаблюдения. "Нужно менять форму контрольных мероприятий. На экологически опасных объектах мониторинг должен быть постоянным. Также нужно увеличивать размеры штрафов за нарушения", – сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Минприроды принять меры для приведения работы порта Находки в соответствие экологическим нормам. О проблеме с пылью в городе из-за перевалки угля в порту главе государства в ходе "прямой линии" 15 июня 2017 года рассказал мальчик из Находки. Власти региона сообщали, что стивидоры закупают системы пылеподавления и снижают объемы перевалки угля в зимний период.