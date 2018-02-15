Участникам ЧМ-2018 и делегациям разрешили ездить по полосам для маршруток

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Правительство РФ разрешило транспортным средствам, перевозящим делегации Международной федерации футбола (ФИФА), в городах проведения матчей чемпионата мира по футболу двигаться по полосам для маршруток, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина в четверг.

"В период с 1 июня по 17 июля 2018 года разрешено движение по полосам для маршрутных транспортных средств в населённых пунктах, в которых проводятся матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в России, транспортных средств, в которых будут перевозиться определённые Минтрансом России по согласованию с МВД России и АНО "Организационный комитет "Россия-2018" клиентские группы при наличии аккредитационного свидетельства, выдаваемого Организационным комитетом "Россия-2018" по согласованию с МВД России", — говорится в документе.

Как отмечается, к клиентским группам относятся, в том числе, официальные делегации ФИФА, участники спортивных соревнований, персонал ФИФА и оргкомитета "Россия-2018", представители СМИ.

Сообщается, что принятое решение позволит исполнить обязательства России по своевременному перемещению отдельных категорий лиц, прибывающих в города, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.