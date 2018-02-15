МЧС сократило число проверок объектов за пять лет на 73%

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Количество проверок объектов, в том числе критически важных для национальной безопасности страны, органами надзора МЧС России сократилось в прошлом году по сравнению с показателем пятилетней давности более чем на 217 тысяч или на 73%.

Как следует из опубликованных данных МЧС России, в 2013 году органы надзора министерства провели 297,7 тысячи проверок на объектах различной категории риска. В 2017 году этот показатель составил уже 80,7 тысячи.

По данным МЧС РФ, к объектам с высокой степенью риска относятся учреждения образования, здравоохранения, а также социальной сферы. Таких объектов сейчас в России 136,41 тысячи. Проверки на них теперь проводятся один раз в три года.

Еще реже надзор инспектирует особо опасные, технически сложные и критически важные объекты (в РФ их 188,26 тысячи) — один раз в четыре года. Жилые комплексы повышенной этажности, населенные пункты и садовые товарищества, подверженные угрозе природных пожаров (373,51 тысячи), проверяются не чаще одного раза в семь лет.

К особо важным относятся производства и объекты, осуществляющие разработку, производство, эксплуатацию, хранение, транспортировку и утилизацию ядерного оружия, его компонентов, радиационно-опасных материалов и изделий, предприятия оборонно-промышленного комплекса, объекты культурного наследия и т.д.