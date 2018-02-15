Доля некачественной мясной продукции в России остается на низком уровне

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Доля мясной продукции, не соответствующей санитарным нормам, в последние годы остается в РФ на низком уровне, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"В 2017 году по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям исследовано более 160 тысяч проб мясной продукции. Согласно результатам проведенных исследований, доля мясных продуктов, не соответствующих нормативным требованиям по показателям безопасности (санитарно-химическим и микробиологическим), в последние годы остается на низком уровне", — говорится в сообщении.

В частности, по содержанию загрязнителей химической природы (токсичные элементы, бензпирен, нитрозоамины и другие) удельный вес проб мясной продукции, не соответствующих гигиеническим нормативам, в 2017 году составил 0,05%. А удельный вес проб мясной продукции, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, в 2017 году составил 4,1%.

Отмечается, что за 2017 год специалистами Роспотребнадзора забраковано 12 670 партий мясной продукции.