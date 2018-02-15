РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

"Я мысленно попрощалась с жизнью". Женщины — о насилии в роддомах

08:0015.02.2018
(обновлено: 10:16 15.02.2018)
71332788
© РИА Новости / Сергей ВенявскийНоворожденные в родильном доме. Архивное фотоНоворожденные в родильном доме. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Венявский

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости, Камила Туркина. Отчитать беременную за то, что та кричит от боли, зашить рану без анестезии — порой роды и в современных клиниках превращаются в настоящий ад. РИА Новости рассказывает несколько таких историй.

"Нечего орать, дорогуша!"

Викторию Толмачеву из Санкт-Петербурга первые роды не пугали — беременность протекала легко и без осложнений, настроение было боевое и позитивное. Проблемы начались в роддоме, когда врач-акушер решила зашить разрывы матки без анестезии.

© Фото : из личного архива Виктории ТолмачевойВиктория Толмачева
© Фото : из личного архива Виктории Толмачевой
Виктория Толмачева

"К самим родам я была готова, много читала, ходила на курсы. Оплатила заранее услуги акушерки и партнерские роды, а также отдельную послеродовую палату. Все прошло достаточно хорошо, но потом акушерка решила зашить меня без анестезии, потому что, цитирую: "В шейке матки нет нервных окончаний, и нечего, дорогуша, так орать! Это неприлично, что люди подумают?" Я ерзала так, что она меня чуть не ударила, но муж сидел рядом с ребенком на руках. А бить меня в присутствии счастливого, но очень уставшего и раздраженного супруга — небезопасно", — рассказывает Виктория.

Неаккуратный шов на матке дал о себе знать во время второй беременности. Врачи, осматривавшие Викторию, были шокированы и даже пытались выяснить у нее, кто ее так неаккуратно зашил.

Вторые роды прошли намного лучше, но после неудачного опыта Вика самостоятельно изучила едва ли не весь курс акушерства и гинекологии, чтобы понять ошибку врачей.

"Оказывается, когда я рожала в первый раз, у меня не раскрывалась шейка матки, акушерка решила помочь мне вручную, а это очень больно. К восьми утра я была уже в невменяемом состоянии от еще парочки таких осмотров и чудовищно болезненных схваток. Думала, если сейчас все не кончится, я сойду с ума", — описывает свое состояние Толмачева.

 "Ребенок родился, но так и не закричал"

Врач в больнице. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
"Врачи назвали дочь бомжихой". Кто виноват в смерти беременной в Крыму
История Ирины Леоновой из Перми закончилась трагично: она потеряла ребенка. Беременность протекала нормально, но непосредственно перед родами ей поставили диагноз — "маловодие" (снижение уровня околоплодных вод при доношенной беременности. — Прим. ред.). Ирине тогда было всего 22 года, и она плохо понимала, что происходит.

"Медики вели себя спокойно, поэтому меня ничего не насторожило, — вспоминает она. — Потом врач приняла решение вызвать роды. С собой в палату я взяла подругу, чтобы не было так страшно. Врач осматривал меня очень грубо. Я не знала до того момента, что от боли может трясти все тело, как от тока, меня даже стошнило. "Не могла в таз, что ли?— заорала санитарка. — Мне теперь убирать!" Подруга ответила, что сама все вымоет за мной, и ей дали тряпку".

Пока у Ирины не начались схватки, к ней никто не подходил. Когда акушеры наконец появились, было уже поздно: ребенок родился, но так и не закричал.

"Я видела, как уносили мою дочку, меня зашили, затем со всей силы давили на живот, чтобы вышла плацента. Врач пыталась объяснить, что произошло. Я запомнила одно слово — асфиксия".

© Фото : из личного архива Ирины ЛеоновойИрина Леонова
© Фото : из личного архива Ирины Леоновой
Ирина Леонова

Ребенка увезли в реанимацию, а через две недели девочка умерла от отека мозга. Самой Ирине поставили диагноз "преждевременное истощение яичников". Прошло несколько лет, забеременеть она не может и до сих пор винит себя за то, что ей не хватило смелости призвать медперсонал к ответу.

 Животный ужас

Новорожденный. Архивное фото
© Depositphotos / evgenyataman
Британка смогла родить в Новый год после восьми неудачных беременностей
Анастасия Иванова из Санкт-Петербурга с ужасом вспоминает, как ей делали кесарево сечение в перинатальном центре города. По словам девушки, медики не только долго не могли ввести ее в состояние наркоза перед операцией, но и грубили.

"Привезли в операционную, начали вводить спинальный катетер, — рассказывает Иванова. — И тут я понимаю, что врач, судя по всему, делает это впервые. Укололи три раза. Потом меня уложили на стол, привязали руки и ноги. Пролежала я так примерно час. Периодически в меня тыкали чем-то острым и спрашивали, чувствую ли боль. Когда я ответила утвердительно, заведующий отделением заявил: "Да ты врешь! В тебе уже тройная доза анестетика, ничего ты чувствовать не можешь!"

Анастасия попыталась возразить, но на нее тут же надели маску, а очнулась она уже в палате. После операции выяснять отношения не стала — хотелось поскорее забрать ребенка и уехать домой.

"Когда без предупреждения надели маску, я испытала прямо-таки животный ужас, поскольку не могла вздохнуть, даже мысленно попрощалась с ребенком и собственной жизнью, — вспоминает Иванова. — После этого случая доверия к врачам нет никакого".

© Фото : из личного архива Анастасии ИвановойАнастасия Иванова с мужем и детьми
© Фото : из личного архива Анастасии Ивановой
Анастасия Иванова с мужем и детьми

Анастасия не возражала против замены местной анестезии на общий наркоз, однако медики решили не информировать об этом роженицу. Сын испытывает серьезные неврологические проблемы, а его лечащие врачи и она сама уверены, что ребенок заболел из-за сильнейшего стресса, пережитого матерью во время родов.

Проблема решаема

Молоток судьи. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
В ЕАО акушер заплатит роженице полмиллиона рублей за смерть младенца
Что делать, если медперсонал повел себя непрофессионально и причинил вред здоровью роженицы или ребенка? Врач-акушер, председатель Общественного совета при Министерстве здравоохранения России Наталья Аксенова советует в подобных ситуациях незамедлительно обращаться в Минздрав.

"Лично я за 40 лет работы акушером-гинекологом с подобными жалобами и врачебными нарушениями не сталкивалась, — отмечает Аксенова. — Однако могу сказать, что любая женщина имеет право обратиться за помощью в наше министерство. Без внимания проблема не останется, каждую жалобу рассматривают в обязательном порядке. Если комиссия установит, что психологическое или физическое насилие имели место, дело передадут в суд".

Беременная женщина на приеме у врача
© Fotolia / Kadmy
Британских акушерок просят не называть беременных "она" и "роженица"
Однако сначала проблему стоит обсудить с главным врачом клиники, если положительного результата не будет, нужно жаловаться в вышестоящие инстанции — местный Департамент здравоохранения и федеральный Минздрав, рекомендует Аксенова. При этом она призывает не винить медиков во всех смертных грехах: бывают безвыходные ситуации, с которыми не могут справиться даже самые опытные врачи.

Комментировать
Общество
Комментарии
7 пользователей оставили 7 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
валентина исаева
Воспитанные и взращенные медицинские кадры на соросовских программах в 90-е: дайте денег, больше денег.
Никакой морали!
08:35
15.02.2018
ОтветитьНе отвечать
ПьЯнЫй ПаНдА
Самое интересное что Минздрав выступает в роли судьи, хотя как говорится рыба гниёт с головы. Врачи же это рабочие лошади гниющие в этой системе.
08:38
15.02.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена