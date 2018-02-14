Заммэра рассказал о решении проблемы раздельного сбора мусора в Москве

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Порядка 10-15% мусоросборных площадок в Москве оснащены контейнерами для раздельного сбора мусора, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Работаем над этим, 10-15% мусоросборных площадок в городе уже оснащены контейнерами для раздельного сбора", — сказал Бирюков в интервью "Российской газете" , отвечая на вопрос о том, когда в Москве будет решена проблема раздельного сбора мусора.

Он отметил, что москвичи уже готовы к этому, однако некоторые мусоровывозящие организации могут вывезти весь отсортированный мусор и "свалить все в одну кучу".

"Через два года, когда войдут в силу нормы федерального закона, по которым каждый мусорообразователь должен будет заключить договор с оператором на вывоз отходов, эти проблемы решатся сами собой. 9 округов из 11 работают уже в таком режиме, но пока в порядке эксперимента", — отметил он.